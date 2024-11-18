陳蕾被踩到發火 魏浚笙靠樣保命
陳蕾前晚與洪嘉豪和魏浚笙合體開騷，兩男一女變成「嬲」字，陳蕾慘遭夾攻成箭靶，被Kaho公開批評醜樣，又爆她撼崩牙瘀事，再被魏浚笙暗寸年紀大，令她忍不住「發火」。
歌手陳蕾、洪嘉豪（Kaho）和魏浚笙（Jeffrey）前晚假亞洲國際博覽館開騷，音樂會上他們又跳又唱，不過Kaho唱到《遊戲·遊戲》時甩嘴，認真老貓燒鬚。演唱會尾聲，他們騎着電動行李箱演唱，Kaho又將衣服上的心心飾物拋下台，帶動氣氛，他突爆料陳蕾在綵排時「撼崩牙」，又踩她時好看時好醜：「你依家有呢個外表真係奇迹。」至於陳蕾則解釋因為被Mic Stand撞到，開騷前已補了牙。3人在台上閒聊年紀問題，Jeffrey自稱6歲開始便看陳蕾唱歌，陳蕾聞言扮嬲笑說：「如果你唔靚仔，你早就死咗啦！」
「要露嘅時候就露吓」
3人騷後受訪時，表示綵排時已慣了打打鬧鬧，過程十分開心。陳蕾笑言纖瘦了，加上跳舞跳得太勁，令長襪下滑；一向有操肌的Jeffrey，不介意做性感擔當，直言：「要露嘅時候咪露吓囉！」
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