陳蕾被踩到發火 魏浚笙靠樣保命

歌手陳蕾、洪嘉豪（Kaho）和魏浚笙（Jeffrey）前晚假亞洲國際博覽館開騷，音樂會上他們又跳又唱，不過Kaho唱到《遊戲·遊戲》時甩嘴，認真老貓燒鬚。演唱會尾聲，他們騎着電動行李箱演唱，Kaho又將衣服上的心心飾物拋下台，帶動氣氛，他突爆料陳蕾在綵排時「撼崩牙」，又踩她時好看時好醜：「你依家有呢個外表真係奇迹。」至於陳蕾則解釋因為被Mic Stand撞到，開騷前已補了牙。3人在台上閒聊年紀問題，Jeffrey自稱6歲開始便看陳蕾唱歌，陳蕾聞言扮嬲笑說：「如果你唔靚仔，你早就死咗啦！」