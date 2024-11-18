雲集機場跑10公里 周潤發輕鬆完賽 方力申嗌辛苦

影帝周潤發、唐詩詠及方力申等昨晨於香港機場挑戰長跑，周潤發指全程很輕鬆，猶如「遊車河」般舒服，反觀方力申則有點吃力，經常游水的他以為能應付賽事，跑落才知是「兩回事」，更搞笑謂：「我都係游番水好啲！」

昨晨香港機場跑道舉行大型馬拉松，可謂星光處處，周潤發與「跑友」唐詩詠齊齊冒雨跑10公里賽，同場還有方力申、吳業坤、譚旻萱（Mandy）、關心妍及劉穎鏇等，雖然當時下起大雨，但無損周潤發跑步的心情，他甫到場即被不少選手搶住集郵。

周潤發最終以1小時17分10秒完成賽事，受訪時笑言對成績相當滿意，指整個過程很舒服：「呢度比跑街道好，因為人數唔多。」他還以「遊車河」來形容參與賽事的感覺。談到他大腿上的腫塊，他指「乒乓波」已經變成「芝麻仔」，今天會找醫生檢查。談起早前在時裝活動跟K-Pop天王G-Dragon碰面，周潤發坦言因言語不通跟對方冇乜嘢講，只用簡單英語溝通，至於在活動上被拍到影了老婆的超大頭照，他笑言：「要跪㩒釘，我自己都打咗個突，即刻縮番細，失手呀，遊魂緊！」

唐詩詠飲湯備戰 至於唐詩詠起跑前做足準備，飲定番茄濃湯補充體力，而方力申則幽默指失禮兼慚愧，全因沒有任何準備便參賽：「我一日都無跑過步就嚟咗，所以我都係游番水好啲，諗住平時一個星期都游10幾公里水，應該頂得住，但其實跑步同游水其實係兩回事嚟。」事後，方力申於社交網發文嗌好玩：「平時去機場搭飛機就多，但一生人真係無乜機會喺機場跑道上跑10公里，一邊跑步一邊望住飛機喺隔離升降，好過癮！」