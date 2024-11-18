娛圈單打：講句英文也挨批 皆因洗底未徹底

兩位港姐同場交流，結果真係一代新人勝舊人？話說同樣畢業於港大食物及營養學系嘅馮盈盈、莊子璇，早前應邀回母校受訪。本來衣錦還鄉威過威士忌，殊不知惹火嘅FYY，又被網民批為講英文好作狀，又話佢發音好怪，反觀莊子璇則自然流暢得多喎。

係真唔係呀？FYY不斷進修，現已係營養學碩士，區區英文訪問又點會難倒佢？嗱，本欄就好持平嘅，只有實踐先有發言權。睇過整個訪問後，本欄就覺得網民雞蛋裏挑骨頭，FYY英文流暢，兼且言之有物，明顯係早有預備。莊子璇係就係滔滔不絕，之但係就同佢平時講嘢一樣非常急速，所講嘅內容亦唔夠FYY豐富。可能網民覺得英文講得快就係好啩，於是推舉莊子璇完勝。

鬼咩，FYY大癲大肺、口不擇言嘅形象實在太深入民心。佢當選港姐不久，即被踢爆喺FB爆粗，被形容為粗口港姐；風波好不容易平息，卸任不久加入82台《後生仔傾吓偈》，點知呢個節目彷彿打通FYY任督二脈，開啟新世界，拍埋十優港姐麥明詩、六號陸浩明乜都噏得出，連性事都不吝分享睇法，加上講嘢嘈喧巴閉，奠定巴渣形象。

最大鑊係同醫生男友分手後發生船P事件，慘被貼上拜金標籤。你話啦，咁多嘢加加埋埋，網民先入為主，FYY點會唔做乜都挨批吖。

可能都知咁樣落去唔係辦法，FYY近年銳意改變形象，除咗重返校園進修、考取專業資格，談吐亦大大收斂，唔再噏得出就噏。之不過，形象易毀難建，連做個英語訪問都被批作狀，睇嚟FYY洗底仍需努力。