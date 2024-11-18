《中2》甘永傑梁浩賢開音樂會 蔡卓妍譚俊彥睇騷 各為其主

前晚《中年好聲音2》歌手顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑（甘仔）合體舉行音樂會，台下星光熠熠，除視帝譚俊彥攜妻到場外，還有專程改機票兼化身「迷妹」捧場的蔡卓妍，而甘仔更大爆跟她隱藏了30年的關係。

顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑在麥花臣場館舉行《ZONE D FUNtas4ic Show 2024》，全場滿座，除有吳浩康及譚輝智睇騷外，戴了口罩的蔡卓妍（阿Sa）手執甘仔的應援牌坐在頭排的觀眾席中，她說：「我同甘仔識咗30年㗎啦，我哋係中學時識嘅朋友。」還如「家屬」般介紹身邊是甘仔的妻女及母親，而坐在阿Sa後一排的丁子高則指和甘仔是中學同學。至於譚俊彥表示和太太專程來捧梁浩賢場，表示：「我同浩賢係識咗好多年嘅朋友。」

4子甫上台即合唱快歌Medley及韓國大熱歌《APT.》炒熱全場，其後逐一Solo獻技，而全晚最高潮位則是4子合唱《愛情當入樽》，還向台下的原唱者Twins成員阿Sa說聲多謝，並表示：「首歌好難唱。」甘仔在台上剖白心底話時，特別鳴謝阿Sa：「我返嚟參加《新秀》時，係阿Sa主動約我飲嘢，畀好多意見我，其實我冇近視，係佢叫我戴眼鏡畀啲造型大家睇，仲有多謝丁生（丁子高），係佢逼我參加《中2》，否則唔會有機會做到呢個騷。」顏米羔為台下捧場的家姐慶生，而甘仔則表示要提早祝11月22日牛一的阿Sa生日快樂。

阿Sa為好友改機票 4子接受訪問時，甘仔自揭和阿Sa真正關係：「我同佢嘅朋友係朋友，所以識咗，多謝佢為我改機票，其實佢今晚要飛走，但怕個騷睇得夜，又唔想咁趕，所以改第日嘅早機走。」梁浩賢則指和譚俊彥齊成長，共度人生高山低谷：「我見證佢攞視帝，今晚我開騷，佢梗係要嚟捧場。」問到音樂會可會開Part 2？劉威煌表示期待以任何形式再開騷，不過如集齊《中2》8子就要考慮時間問題：「咁個騷講嘢都講半日，唱歌要唱8個鐘，或者分小隊開騷啦！（咪同MIRROR分小隊一樣？）咁又唔可以同佢哋比較，冇得比。」