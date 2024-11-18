陳自瑤感動 連詩雅傳授孕媽心得
黃翠如宣布有孕，其閨蜜陳自瑤（YoYo）及連詩雅（Shiga）開心不已！YoYo昨日出席活動表示開心到想喊：「我都知道一段日子，但咁重要嘅事，應該等佢覺得適合嘅日子同時間，自己公開比較適合。（佢發文公開咗自己曾經小產。）呢啲事我都知，我哋一齊走過高山低谷。（你會做契媽？）契媽只係一個虛名，真心戥佢開心。」她指翠如夫婦向來喜歡小朋友：「今次係上天賜畀佢哋嘅禮物。（你同Shiga都係生女，可能翠如都係？）我真係唔知，佢哋非常神秘，我冇追問亦冇八卦，無論男女都好，最緊要係健康同順利。（佢有妊娠反應？）個個準媽媽都會有啲。」
Shiga同樣為好友而感動：「非常非常非常之開心，同埋當刻感動到有啲流淚，因為見證咗大家人生入面好重要嘅時刻，亦都覺得我個女有個伴喇！我生完BB佢又懷孕，我可以將最新鮮嘅消息同佢分享，由懷孕到生產再到坐月，有咩要特別注意都會畀意見佢，希望佢一家都幸福快樂，所有嘢順順利利。」
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