陳自瑤感動 連詩雅傳授孕媽心得

黃翠如宣布有孕，其閨蜜陳自瑤（YoYo）及連詩雅（Shiga）開心不已！YoYo昨日出席活動表示開心到想喊：「我都知道一段日子，但咁重要嘅事，應該等佢覺得適合嘅日子同時間，自己公開比較適合。（佢發文公開咗自己曾經小產。）呢啲事我都知，我哋一齊走過高山低谷。（你會做契媽？）契媽只係一個虛名，真心戥佢開心。」她指翠如夫婦向來喜歡小朋友：「今次係上天賜畀佢哋嘅禮物。（你同Shiga都係生女，可能翠如都係？）我真係唔知，佢哋非常神秘，我冇追問亦冇八卦，無論男女都好，最緊要係健康同順利。（佢有妊娠反應？）個個準媽媽都會有啲。」