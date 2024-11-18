蕭正楠睡眼惺忪迎喜訊 擺脫小產陰霾 黃翠如宣布懷孕

盛傳有喜的藝人黃翠如昨日終於宣布懷孕，並分享與老公蕭正楠由結婚到開心迎來小生命的片段，其中她淚流滿臉地拿着超聲波照片，配文自揭曾經歷流產之痛，如今再獲天賜禮物，盼望BB順利出世。

黃翠如與蕭正楠自2018年宣布已婚後，結婚6年享受二人世界，近日屢傳翠如佗B，傳聞滿天飛。兩人一直未有否認，蕭正楠更直言：「有好消息梗係公布啦！」果然等到時機成熟，翠如昨日終於在社交平台公布喜訊，同時驚爆曾經歷流產之痛。

翠如在社交網分享一段影片，是她與老公婚後日常生活點滴，隨後見她含淚拿着超聲波照片，又見她拿着證實有孕的驗孕棒笑容滿臉，片中她將驗孕棒交給躺在床上、睡眼惺忪的蕭正楠，對方先是一副不能置信的表情，然後開心到用手掩臉。翠如配文分享這段日子的心路歷程：「每一個家都有屬於自己嘅故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。我們的那個故事，從我們兩個人組成一個家開始。這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。」

葉子照暗藏玄機 雖然曾經懷孕卻意外失去，但在這一年，翠如意外地再迎來上天給她的禮物，她描述當中高低起伏的心情：「神為我們再送來彩虹的禮物，每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我們其實心裏很感激，也很需要，謝謝您們。把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟經歷過失去的父母互相加點力量，我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活裏，尋找到希望。願祝福降予每個家。」對於老婆正式公布喜訊，蕭正楠接受本報訪問時表示：「好多謝大家嘅祝福，希望BB可以順利出世，一齊為佢加油！」而翠如跟老公口徑一致：「正在努力學習階段，希望每一關都順利平安。」

追溯回2021年8月，翠如確實有過不快樂的日子，當時她有份主演的劇集《七公主》正在熱播，她卻絕迹所有宣傳活動，之後突然在社交網發布一張手拿葉子的照片，寫着「再見」，同時關閉留言功能，不少網民都大感擔心，猜測她是否因為工作壓力爆煲而收埋自己，事後她再上載風景照配文：「總有一天，我們會再相遇。私人的悼念，謝謝關心。」沉澱近2個月，翠如才走出陰霾，陪老公蕭正楠飛上海開工，並留言：「走了一個大圈，找回我的電池。」照片中見翠如搭住老公膊頭笑得開懷。在她今次公布懷孕的影片中，亦見到同一張葉子照，相信是為了悼念失去的小寶貝。

翠如公布喜訊後，網民及圈中好友紛紛留言恭喜，包括周柏豪、譚嘉儀、龔嘉欣、謝安琪及胡定欣等，出名「天然呆」的馬國明留下3個捧臉震驚的表情符號，引來不少網民追問何時到他宣布喜訊！