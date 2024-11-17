Sophie巨乳騎士Big爆戰衣

熱愛日本動漫與Cosplay文化的美國女模Sophie Mudd，早前變裝穿上道具中世紀騎士盔甲，不過心口保護性欠奉，露出黑色比堅尼，展示爆乳身材！她留言表示：「Mudd家族的大小姐。」網友紛紛留言大讚她火辣，有人表示：「點樣可以申請加入Mudd家族？」、「件胸甲係咪着唔落呀？」