合約風波未平 赴《KGMA》擸大獎 Danielle高呼：NewJeans不死！

由韓媒主辦、今年首屆舉辦的《KOREA GRAND MUSIC AWARDS》（KGMA）昨日在韓國仁川市舉行，人氣女團NewJeans勇奪「2024 GRAND ARTIST獎」，因她們與事務所陷入合約糾紛，隨時解約，成員Danielle在發表得獎感言時大喊「NewJeans不死」，承諾會與隊友和粉絲走到最後！

雖然NewJeans日前向ADOR事務所發出最後通牒，強調若果在14日內不糾正違約行為便會解除合約，但她們昨日仍出席《KGMA》，越澳雙籍成員Hanni更與女星韓智賢擔任主持。

ZB1攞獎打孖上 NewJeans勇奪大獎之一「2024 GRAND ARTIST獎」，雖然恩師閔熙珍已被ADOR革職，但她們在發表得獎感言時仍稱呼對方為「代表」，成員Minji坦言她們2年來既遇到很多快樂事，亦的確遇到她們很難承受的困難，但今後會繼續用好的歌曲報答大家，Danielle就大喊：「NewJeans never die！（NewJeans不死！）」

另一人氣女團(G)I-DLE則獲得另一大獎「2024 GRAND RECORD獎」，人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）就贏得「2024 GRAND HONOUR CHOICE獎」，而他們亦與SHINee成員泰民、EXO成員D.O.、P1Harmony、男歌手永卓、鄭東元及女歌手李泳知等奪得「最佳藝人獎」，泰民亦贏得由粉絲票選的「人氣獎」，D.O.與女歌手BIBI則分別獲得「最佳R&B男、女歌手獎」。

至於男團東方神起就奪得「K-pop傳奇藝人獎」，出道20周年的他們除演繹新歌《REBEL》之外，又演唱經典歌曲《Rising Sun》、《Keep Your Head Down》及《MIROTIC》，喚起集體回憶。