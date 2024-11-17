暢所欲玄：善用住宅的「眼睛」

在家居風水布局中，住宅的大門如同嘴巴，隨着大門每次的打開與關閉，加上人體帶動氣流的進出，大門成為家居的主要納氣口。至於窗戶是住宅最主要的光線來源，用人體五官去形容，窗戶如同住宅的眼睛。

住宅窗戶處於不同方位上，便會吸納不同方位的氣。例如：住宅窗戶處於東、東南面，窗戶所吸納的，是五行的「木氣」，該氣有利於生旺思維與文昌，書房和電腦房設有向東、東南面的窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於南面時，窗戶所吸納的，是五行的「火氣」，該氣有利於生旺事業與財運，住宅的大廳和主人房設有向南的窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於西、西北面時，窗戶所吸納的，是五行的「金氣」，該氣有利於生旺官運與增強領導能力，住宅的客廳和書房設有西、西北面窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於西南、東北面時，窗戶所吸納的，是五行的「土氣」，該氣有利於增強積聚財富能力，在飯廳和主人房設有西南、東北面的窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於北面時，窗戶所吸納的，是五行的「水氣」，該氣有利於增強人際與桃花運，在浴室和衞生間設有北面窗戶就最適宜。

玄學名師黃楚淇