內地視后孫儷與老公鄧超結婚14年，是圈中的模範夫妻，日前鄧超在上海出席新片首映，網民一轉身發現孫儷帶着一對子女坐在身後，忍不住拍片分享，寫道：「誰能想到一回頭，娘娘竟然坐在身後！」向來私生活低調的孫儷，當日將頭髮簡單紮起，身穿針織上衣配牛仔褲，打扮非常樸素。