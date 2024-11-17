張凌赫趙今麥洩「蜜」 香港當街Kiss

內地上位小生張凌赫與電影《流浪地球》的「00後」小花趙今麥近日來港拍攝劇集《櫻桃琥珀》，前日在旺角街頭取景，吸引大批粉絲及市民圍觀，場面墟冚！兩人在眾目睽睽下上演多場親密戲碼，當中一場是接吻戲，見趙今麥在馬路邊推着白色行李箱，跟張凌赫表現得難捨難離，先是攬到實再拖手，之後男方用手為趙今麥拭淚，又輕撫其秀髮再托起下巴接吻。

網民讚登對 兩人表現投入，畫面唯美，但鏡頭外其實聚集了數十人圍觀及拍攝，不少途人一副「食花生」表情，網民大讚他們演員信念感極強，完全浸淫在自己的氛圍，不受外界影響，令人佩服。

而另一場是身穿地盤工人裝束的張凌赫背起趙今麥，身形高大的他背着「的骰」的趙今麥，顯得相當輕鬆，更被封「最萌身高差」。不少網民看見相關片段後大讚CP感十足，揚言劇集播出時一定要追看，又指想不到張凌赫在港也有不少粉絲，不過，有網民認為是深圳或廣東粉絲收到風後專程來港追星。

張凌赫年前憑劇集《蒼蘭訣》人氣急升，與于適、王星越及鄧為被視為4大火速上位小生，他與內地花旦白鹿因劇集《命轉皇后》而傳戲假情真，但隨着女方工作室宣布她單身，兩人的「戀情」亦告一段落。