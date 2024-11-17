嘆感情未有着落 吳卓羲恭喜菊梓喬有新歡

藝人吳卓羲昨日出席活動，聽聞緋聞女友菊梓喬近日覓得新歡，他即大方表示會恭喜對方，不過被問到「有冇着落」時，他即唉聲嘆氣，又指身邊朋友亦嘗試過介紹異性給他認識，但他認為結識另一半講求緣分。

吳卓羲昨日到旺角飲品店出席開幕活動，現場人潮洶湧。受訪時，提到他的緋聞女友菊梓喬近日頻頻傳出與男團ERROR成員保錡的戀情，他就表示有留意，作為朋友亦會恭喜她，問到恭喜她甚麼？他笑言：「我唔知呀，我睇新聞。（你覺得佢哋襯唔襯？）呢啲我唔回應啦！（覺得鬆一口氣？）咁又冇，一出道已經有唔少緋聞，都係咁回應。」

擇偶條件「對我阿媽好」 問到他有新戀情未？他就唉聲嘆氣表示有就會向大家宣布，又指好友林峯的太太想介紹女生給他認識，但他認為認識另一半是緣分，自己亦未有心理準備。提到擇偶條件，他說：「最緊要交流到，同埋對我阿媽好。（氹掂你阿媽就得？）咁又唔係，都要氹埋我。」

他又稱不適合做生意，雖然有與朋友一起搞模型生意，但自己主要負責投資和給意見，生意上的工作主要是交由拍檔打理。工作方面，他指近期忙於健身和跑步，稱之前有些劇因要修改劇本推遲了開工時間，所以之後都會專心在香港、內地和澳門拍劇，他又透露一直都有不同公司找他拍劇，其中亦包括無綫，表示無綫始終是他出身的地方，如果有適合的劇本，亦會回娘家拍劇。