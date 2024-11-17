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葉舒華坐火車 跌膊自娛
韓團(G)I-DLE台灣成員葉舒華最近休假，她分享多張在台灣閒逛的靚相，只見坐在火車上的她，身穿吊帶小背心，外搭針織外套，刻意將外套跌膊，露出嫩滑肌膚，豐滿的上圍及事業線盡現。雖然她素顏上陣，僅搽淡粉色潤唇膏提亮氣色，狀態極佳。
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