先鬥衣着 粉絲投選 李幸倪攞頭彩 馮允謙汗白流

英皇歌手李幸倪成為今年橫掃各大樂壇頒獎禮女歌手獎的頂頭大熱，還未正式踏上頒獎台，昨日即先拔頭籌攞得衣着獎，揚言將來會大搞慶功宴；不過被視為「男獎王」的馮允謙卻輸給張馳豪，白白流了一身汗。

昨日近百歌手及單位齊出席《新城勁爆頒獎禮2024》記者會，包括有李幸倪（Gin Lee）、泳兒、馮允謙（Jay）、雲浩影、陳柏宇、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）等，但有份打入《勁爆男、女歌手》10強的張敬軒、林家謙、MIRROR成員、陳蕾、炎明熹及AGA等未有現身。現場一眾歌手以運動造型亮相，以角逐由現場粉絲投選男、女及組合的「最佳衣着獎」，結果由Gin Lee、張馳豪及女團XiX兩位成員Charlotte及Caitlin奪得。

身穿貼心露臍背心襯牛仔褲的Gin Lee上台攞獎時面露尷尬之色，她受訪時表示自覺造型不錯，但得獎仍受寵若驚：「我就諗其他人攞就實至名歸啲，但都多謝歌迷投票同支持。」問到可有信心在頒獎禮上攞更多獎？她笑言：「今日唔小心攞咗衣着獎，所以有啲緊張，出席頒獎禮時要求會再拉高啲。」在旁的鄧小巧睇好Gin Lee攞「勁爆女歌手」獎，她承諾如攞獎定請食飯慶功。

不過Jay就為失落衣着獎而感失望，他說：「我知有呢個獎時就搵造型師幫我設計咗呢個造型，着咗4件衫，依家好熱，流晒汗，希望下年再努力。」

詹天文不問Gigi事 至於「聲夢小花」Yumi及Windy不停大叫減肥，前者因拍劇時，有前輩請食消夜所致；而後者則因廣州美食太多，加上缺少運動而增磅，不過其實兩女只是肥了1至2kg。被問到假若好友炎明熹（Gigi）能到場是否會更開心？Windy說：「開心，有機會見到好好嘅朋友，但唔會特別問工作，都係順其自然。」