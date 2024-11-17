中娛星動：24歲李庚希封影后 王一博趙麗穎 金雞獎齊捧蛋

本屆金雞獎頒獎禮於昨晚舉行，早前憑電影《第二十條》被看好力爭女配的趙麗穎爆冷無緣奪獎，雷佳音擊敗大熱王一博登上影帝寶座。至於影后則由24歲的李庚希奪得，相當犀利！

「第37屆中國電影金雞獎頒獎禮」昨晚假廈門海峽大劇院舉行，現場星光一般，僅得趙麗穎、關曉彤、金晨、鍾楚曦、惠英紅及王一博等現身。憑參演電影《第二十條》入圍「最佳女配角」的趙麗穎最終大熱倒灶，被主演《乘船而去》的劉丹奪下獎項，令人出乎意料！劉丹得獎後不禁激動爆喊，表示首次感到金雞獎離自己很近，而「最佳男配角」則由《三大隊》的王驍奪得。

趙麗穎早於數月內，憑主演劇集《風吹半夏》躋身「雙視后」行列，又憑《第》片勇奪「第37屆大眾電影百花獎」的「最佳女配角」，自然被睇高一線，可惜最後依然難敵劉丹。昨晚以一襲粉色晚裝現身紅地氈的她，被內地傳媒狠批妝容太濃，受訪時透露自己近日正身處廈門附近拍攝新劇《造城者》，盛會後即要趕返劇組報到。

雷佳音跑出稱帝 男演員雷佳音憑主演《第二十條》成功擊敗勁敵王一博，勇奪「最佳男主角」。而月前上映數日即宣布撤檔的電影《我們一起搖太陽》女主角李庚希獲頒影后殊榮，現年24歲的她更成為首位00後金雞影后，消息瞬間引起爭議，台下有人大叫「黑幕」，她卻忘形與拍檔彭昱暢擁抱。至於「最佳導演獎」則由陳凱歌憑執導電影《志願軍：雄兵出擊》奪下。

而昨晚紅地氈上不少女星都自暴其短，例如關曉彤以粉紅薄紗上衣配黑色長裙現身，顯得粗胖之餘，一頭紅色波浪長髮被指老氣橫秋。至於金晨一身淡藍色長裙甚是飄逸，卻凸顯其過瘦身形過瘦。程瀟以露肩裝登場，下身大玩透視騷長腿，成功為一眾女星挽回不少分數。