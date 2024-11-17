娛圈單打：以為執到寶 頂流戀愛腦

內地男星黃曉明自從同Angelababy離婚後放飛自我，緋聞一浪接一浪，最終情定網紅葉珂並公開認愛。可惜吖，曉明大哥以為地上執到寶，問天問地攞唔到，點知條女原來係沙頭角村長個女──你愛！皆因葉珂唔止有海量黑歷史，仲鍾意炫富兼把口唔收，終於焫㷫全世界。

嗱，葉珂自從泊咗曉明大哥呢個大碼頭後，擺出唔憂做嘅姿態，不時在網上炫富，口出狂言得罪人多，包括批評台灣音樂人伍佰嘅歌猥瑣，又數臭前夫出軌致離婚，仲話自己係淨身出戶喎。結果假的真不了，前夫忍無可忍，直斥葉珂撒謊成性，直接提告。

仲有呀，日前又有人爆料，指葉珂向黃曉明苛索2.7億元分手兼落仔費，至於話佢整容呀、名媛培訓班出身呀，相比之下只係碎料啫。黃曉明初時仲故作輕鬆，笑笑口話唔介意外界點講，揚言做人就係「你笑吓人，人笑吓你」，能夠為別人製造快樂都係好事。

喂，堂堂大男人，變成被女友操控於股掌之間嘅戀愛腦，粉絲唔失望就假。最弊係曉明大哥有新戲上映，一旦因為「葉珂之亂」搞到票房仆直，咁就真係大件事。諗過度過，曉明大哥都知事態嚴重，除咗力促女友「退網」，自己亦在首映禮向粉絲鞠躬道歉，哽咽承諾會處理好私事，搞到企喺兩旁嘅拍檔不知如何是好，擾攘一輪先至成功扶起曉明大哥，都可謂做戲做全套。

即係咁，曉明大哥一向戀愛大過天，以前同Baby相戀一樣好高調，童話式世紀婚禮仲有現場直播添，結果係點，有目共睹。家陣大情聖又為女死、為女亡，外界都見怪不怪咯。