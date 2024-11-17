獲粉絲舉辦「七爺展覽」 劇集帶挈多工開 胡定欣期待賺過億

今屆無綫視后之爭相當激烈，繼楊茜堯公開表示無需相讓後，胡定欣昨日豪言要爭獎，還獲粉絲舉辦角色展覽，出盡法寶造勢，令她笑開懷！

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》一眾演員胡定欣、羅天宇、陳曉華和陳楨怡昨日現身天水圍，宣布收視迎來好消息，該劇在內地串流平台達1.3億播放量，認真犀利。定欣獲大批粉絲到場支持，她表示「七爺」這個角色形象被粉絲用以製作各款應援物，包括紙巾、磁石貼、卡片及報紙等，粉絲又將於明、後兩日舉辦「七爺展覽」，展出七爺於劇中用過的物品。定欣大讚粉絲好抵錫：「可能知道我拍呢套劇辛苦，盡最大努力支持我。（谷你再攞視后？）佢哋係好投入個故事。」

談到今屆視后之爭勢均力敵，日前楊茜堯叫大家不要讓賽，定欣也認為公平競爭更開心。問到她是否要爭獎？定欣笑言：「爭吓啦！唔爭冇氣氛，對自己都有信心，因為上次薇薇（林夏薇）得獎我不在場，如果今次一齊提名係好期待。」她又表示劇集播出後多了直播和短視頻工作，希望拉近同觀眾的距離，問到是否有機會賺過億？她笑言：「承你貴言。」

陳楨怡樂意被人鬧 至於同場的陳曉華（Hera）、羅天宇和陳楨怡在劇中有三角感情線，Hera透露近日學胡定欣和黎耀祥合唱了代表《巾幗》的歌曲《紅蝴蝶》，笑言是可愛版，不敢挑戰祥哥和定欣，她說：「祥哥同定欣係激烈、刺激嘅愛情，我哋只想向純潔嘅愛致敬。」羅天宇則自爆開劇前想自薦唱插曲或片尾曲，監製表示早已找了黎耀祥和定欣獻聲。至於飾演反派的楨怡，坦言不介意被網民封為「頂級綠茶」，想做被人鬧的壞角色。談及3人日前Po出跳舞片，預告下次宣傳時會跳，他們即時大騷舞技找數，場面搞笑。