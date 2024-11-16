英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
8:30 （續）金融概要
9:00 動物DNA
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 親子保育遊
11:30 明珠雜誌
11:55 細味文明
12:55 100道風味
1:00 世界酒店之最（Ⅱ）
1:50 花生動畫
2:00 做個小廚神（Ⅲ）
2:55 我的麻煩寵物
3:20 世界真細小（Ⅵ）
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫及普通話新聞報道
4:30 捉鬼小隊
5:00 湯馬仕小火車（ⅩⅩⅤ）
5:25 2024年王者榮耀KPL年度總決賽（直播）
7:00 （續）2024年王者榮耀KPL年度總決賽（直播）
10:00 七點半新聞報道
10:25 天氣報告
10:30 哥斯拉Ⅱ：王者巨獸（PG）
1:10 晚間新聞
1:30 中國24小時
2:15 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：