中文台節目表 翡翠台
9:00 武夷山．我們的國家公園及灣區安老知多啲
10:00 科學一眼看清
10:30 美食中國
11:00 天與地
11:25 歐洲鐵騎遊
11:55 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ
1:20 第71屆澳門格蘭披治大賽車（直播）
4:30 Hands Up
5:00 新幹線戰士改變世界
5:25 2024年王者榮耀KPL年度總決賽（直播）
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 灣區安老知多啲
7:35 東張西望
8:00 Grand住去大阪
8:30 獎門人台慶感謝祭
10:00 澳門25個第一
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 鹿鼎記（PG）
1:00 宣傳易
1:05 東張西望
1:30 宣傳易
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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