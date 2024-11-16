事後精神不安 狂迷跟蹤至宿舍 善旴＠THE BOYZ遭毆打

韓團THE BOYZ成員善旴日前在宿舍樓下遭私生飯毆打，事後需到醫院接受檢查及治療。前晚他發文報平安，直言事後大感不安，大批粉絲鬧爆狂迷的惡行！

善旴於本月9日結束行程後回到宿舍樓下時，發現有私生飯靠近，同行職員原本打算將狂迷交予執法人員處理，沒料對方企圖逃跑，期間更多次毆打善盱及職員，目前已被捕受查，而善旴與工作人員事後前往醫院接受檢查及治療。事務所發聲明指近期有私生飯持續侵犯藝人隱私並威脅人身安全，包括跟蹤保母車、非法獲取藝人個人訊息並試圖聯絡，為藝人與其家人、朋友及身邊人士帶來嚴重精神及物質損害，目前已報案處理，並將訴諸法律，絕不姑息。

事件曝光後，善旴前晚在粉絲交流平台報平安，自言本來不想讓大家擔心，但有感事態嚴重，坦承被私生飯跟蹤及毆打，在精神上感不安，但亦不忘安慰粉絲，表示因為大家給予他很多愛，令他覺得不安和驚慌的事情也會變好。

此外，THE BOYZ全員已簽約男歌手MC Mong旗下公司，由於「THE BOYZ」的商標權屬舊東家所有，雙方正洽談商標轉讓問題。

邊佑錫登最高身價之列 另一邊廂，男星邊佑錫憑韓劇《背著善宰跑》走紅後，同樣慘遭私生飯騷擾，網上更出現大量惡意留言攻擊他，事務所已控告在網上發布有損其名譽、帶侮辱及涉及性騷擾言論的網民。雖然邊佑錫曾因機場保安人員過度保護而爆出耍大牌爭議，但獲韓媒平反後，人氣不減，現時廣告身價飆升至550萬港元一年，屬業界最高待遇，與「臉蛋天才」車銀優及男神金秀賢睇齊。