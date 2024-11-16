黃心穎開P同狗狗爭玩具

藝人黃心穎去年與樂隊鼓手黎萬宏（泥鯭）修成正果，婚後生活變得低調，主要在社交網分享生活日常，與Fans互動。與老公同樣愛狗的她日前上載多張照片，表示為兩隻同於11月出生的愛犬Love Love和Cola搞生日會，見她特意布置並預備蛋糕，又作狀與狗狗爭玩具，玩得相當高興，但就未見老公入鏡。