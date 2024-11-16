11月16日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月16日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃心穎開P同狗狗爭玩具
藝人黃心穎去年與樂隊鼓手黎萬宏（泥鯭）修成正果，婚後生活變得低調，主要在社交網分享生活日常，與Fans互動。與老公同樣愛狗的她日前上載多張照片，表示為兩隻同於11月出生的愛犬Love Love和Cola搞生日會，見她特意布置並預備蛋糕，又作狀與狗狗爭玩具，玩得相當高興，但就未見老公入鏡。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241116-1116_00282_072/黃心穎開P同狗狗爭玩具
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc