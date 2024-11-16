孖岑麗香拍劇望早收工 陳家樂變「寵女狂」歸心似箭

藝人岑麗香（香香）、陳家樂、蘇韻姿、「細龍太」陳思圻與敖嘉年等，昨日出席HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》開鏡拜神，身為兩子之母的香香表示為了拍劇，要安撫囝囝而大感苦惱。剛為人父的家樂笑言，以為有香香做拍檔，應該可以返朝九晚五，怎料還是跟以往開劇一樣不規律，昨日原定陪太太及女兒看醫生檢查，但最終要放飛機，又指每日開工都歸心似箭，望盡早回家看BB：「佢依家4個月大，識得互動，見到你會笑，真係好冧！」

蘇韻姿鬧交有難度 問可想跟香香對親家？香香即善解人意地說：「唔好畀太大壓力家樂，我知爹哋對個女係好愛。」家樂亦擔心自己太寵溺及縱容女兒。問香香會否想追個女？她說：「順其自然啦！啲人話一孕傻3年，我唔想傻多3年，想做個醒目嘅人。」問家樂有否覺得太太連詩雅變笨？他大膽地說：「佢向來都唔係（醒），佢係有愛心，呢方面就多咗。」

同場的陳思圻透露飾演霸氣女強人角色，而自認「鬼妹仔」的蘇韻姿，則要演繹在九龍城長大的女生，兩人均大感挑戰。蘇韻姿透露已拍了其中一場鬧交重頭戲，因較少拍這類場面，故頗有難度。