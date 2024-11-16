師姐妹全英語訪談 馮盈盈被彈作狀 莊子璇自然取勝

同屬前港姐冠軍的馮盈盈和莊子璇皆是香港大學畢業生，她們日前返母校受訪，全程以英語對答。片段公開後引起網民熱議，盈盈的談吐被指做作，表現生硬似背稿，反觀莊子璇的英語程度雖然不及師姐，但表現自然，讓人聽起來較舒服。

2016年港姐冠軍馮盈盈與2023年港姐冠軍莊子璇，同是香港大學食物及營養學系學士畢業生，盈盈更攻讀了食品工業管理及市場學理科碩士。日前她們回到母校，與生物科學學院副教授對談，全程以英語進行，訪問片段在網上瘋傳。莊子璇自爆會選讀該科目全因馮盈盈，因為讀書時睇港姐賽事得知有此科目，於是開始學習相關知識，努力考入營養學，盈盈聞言後直言受寵若驚。

不過，訪談內容不是網民的重點，他們更着眼馮盈盈的談吐，指她全程都有點做作，回想她入行早期形象較MK和真性情，今次刻意扮斯文，反而顯得不自然，紛紛表示懷念早期的她。同時有人覺得莊子璇英語未必及得上師姐，但聽起來較自然，而馮盈盈無論在對答、停頓和笑位都生硬得像背稿，更有人指其答案太浮誇，例如：「耳邊久不久會響起教授的聲音。」不過亦有網民表示讀書時曾與盈盈同組做功課，指她當時已是這樣講英文。而馮盈盈懶理網上言論，分享受訪片段外，還貼出當年讀大學時的青澀照。

試食大廚餐廳 另外，莊子璇早前迷上韓國綜藝節目《黑白大廚》，得知在節目中擔任評判的安成宰在香港開設餐廳，即扮靚靚「朝聖」。品嘗各樣菜式後，她激讚大廚的廚藝，尤以甜品最得她歡心：「有個甜品，好似食剩一啖嘅雪糕，食落係柚子味，但吞咗之後條脷就留有苿莉茶嘅餘香，真係好犀利！」她直言想過飛到韓國品嘗節目中不同廚師的餐廳，而且從未去過當地，所以特別有興趣遊覽一番。