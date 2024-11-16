中娛星動：影響力上榜 王一博劍指金雞影帝 禮待勁敵林保怡

影壇盛事《第37屆中國電影金雞獎》昨日在廈門舉行提名者表彰儀式，被視為影帝大熱人選的王一博亮相紅地氈時獲安排企正中間，見他直豎拇指，似乎信心十足。期間他主動與對手林保怡握手，二人難得同框，引起熱議。

金雞獎提名者表彰儀式昨日在廈門舉行，一眾有份角逐獎項的入圍者，包括內地小生王一博、彭昱暢、范丞丞及林保怡等都有亮相紅地氈，本屆劇情片評選委員會委員陳坤亦有現身，星光熠熠。

近年愈來愈紅的王一博，繼去年獲金雞獎「最佳男配角」提名後，今年再角逐「最佳男主角」。西裝筆挺的他在紅地氈上直豎拇指，似乎對爭影帝胸有成竹，影大合照時，更被安排在中間位，似乎被睇高一線。隨後，王一博與共同角逐影帝的林保怡同枱就坐，他禮貌地主動向前輩打招呼，二人交談甚歡，難得同框更是令網民大感驚喜。同樣入圍爭影帝的彭昱暢，被主持人要求跳舞，歡快的舞步盡顯青春活力。

范丞丞獲提名受寵若驚 至於有份角逐本屆金雞獎「最佳男配角」的范丞丞，表示得知入圍後的第一反應是受寵若驚，自評這個提名來得為時過早，對他來說是莫大鼓勵。而黃曉明與導演董越一起現身金雞獎直播間，他似乎瘦了一圈，面容有點憔悴，他指這次為了拍攝，主動要求剪禿頭髮，相當專業。

另外，王一博影藝事業走向巔峰，又熱心公益，成為不少粉絲的榜樣，更威到被泰國一本權威雜誌選為「2024年度50位全球最具影響力人物」，入榜的還有中國跳水小天后全紅嬋和剛剛當選下屆美國總統的特朗普，認真威水。