捱餓影紅館騷海報 鄧麗欣出力扭腰 脊醫Stand By

藝人鄧麗欣出道22年來首次登上紅館開個唱，解鎖歌唱事業新成就，日前她拍攝宣傳海報，為拍出最弗狀態而出盡腰力擺甫士，笑指已預約脊醫睇症，認真誇張！

鄧麗欣（Stephy）早前宣布將於明年3月14及15日，在紅館舉行一連兩場《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》，是她出道22年來首次踏上紅館舞台舉行個唱，她興奮表示：「演唱會名寓意我入行到依家咁多年，一步一步行到上嚟呢一步，終於達成喺歌唱事業上嘅心願！」

日前Stephy拍攝演唱會海報，換上黑色晚裝長裙、長髮及腰，又靚又型，她說：「今次拍攝主題係『簡單』，我哋想帶出訊息，唔係靠外在配搭或服飾去講故事。以紅色背景同黑色長裙嘅對比，乾淨利落，希望以簡單利落去呈現最真實、最舒服嘅我。」

不過她坦言拍攝過程一點也不舒服：「睇落好似冇乜嘢嘅動作，其實我已經Book定脊醫，聽日睇醫生！因為條裙中間有少少皺褶，為咗呈現最好嘅形態，擺甫士都好花力氣，好彩我不時拉筋同練瑜伽，先至可以應付到！」鏡頭前瀟灑，但原來鏡頭後有幾把風扇從不同方向吹住Stephy的秀髮，她笑說：「我係嚟到先知道條裙咁窄，所以大家開餐我都唔敢食嘢，只係食咗兩粒番茄仔。」

身痕晒「舞」功 談到有哪首歌非唱不可？她笑說：「一定要唱嘅歌就實在太多啦，尤其經典歌實走唔甩。其中有首歌，如果唔唱一定唔放過我，就係《Fantasy Tale》（遊戲《跑Online》主題曲）。」至於跳舞部分，女團出身的Stephy視跳唱為成長紀錄，笑說：「都有少少身痕想跳吓舞，不過平時都係喺屋企郁吓，好耐冇試過喺咁多人面前跳舞，有啲緊張同期待。」