好姊妹「內訌」無懼傷感情 與林夏薇爭視后 楊茜堯：唔使讓我！

視后楊茜堯與林夏薇主演的劇集收視出爐，大感滿意。提到兩人均被視為視后熱門人選，薇薇揚言對獎項抱平常心，楊茜堯則豪言：「你哋唔需要讓我，我會自己投自己！」

藝人楊茜堯、林夏薇（薇薇）與馬志威等昨日到觀塘出席無綫台慶劇《黑色月光》宣傳活動，席上宣布收視，當中第4集的7天跨平台收視為21.2點，成績不俗。眾演員在台上玩遊戲時，飾演「Moon姐」的楊茜堯被故意叫錯為其他角色的名字，分別是《一舞傾城》的「Mon姐」和《新聞女王》的「Man姐」。

提到收視，楊茜堯與薇薇均表示滿意，楊茜堯笑指媽咪亦有追劇支持，更緊張得心跳加速；薇薇則表示連髮型師、化妝師和健身教練亦向她追問劇情。問到上載性感健身相是否谷收視？薇薇表示一向有運動習慣，並打算增肌：「之前好多人話我太瘦，同埋嚟緊有好多工作，所以想操Fit啲。」楊茜堯亦想一起做運動，認為做幕前要不斷塑身，保持好狀態。

親赴頒獎禮 談及兩人均被視為視后寶座的熱門人選，楊茜堯表示已很久沒出席這些盛事，故今年好想參與，又笑說：「你哋唔需要讓我，我會自己投自己！」薇薇則對獎項抱平常心，認為得到大家認同已好開心，又指今年有很多優秀劇集，包括好友胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，笑說：「今年冇人輸，只有觀眾贏，因為可以睇到好多好戲。」問到跟好姊妹一起爭獎會否傷感情？兩人異口同聲表示不會，又指最想拿的是「最佳劇集」獎。