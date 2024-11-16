「性感女神」舒淇不時在社交網分享生活點滴，日前晒出素顏戴卡通口罩的自拍照，透露準備起飛，相隔不久再晒出跟「雙林閨蜜」林熙蕾、林心如去日本旅行的影片，素顏上陣的「3大人妻」同樣身材Fit到漏，更大方晒出3人「同床共枕」的靚相，凍齡靚樣似足大學生！