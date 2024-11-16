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舒淇「蜜」遊晒床照
3人去旅行玩餐飽，更開心Share床照。
「性感女神」舒淇不時在社交網分享生活點滴，日前晒出素顏戴卡通口罩的自拍照，透露準備起飛，相隔不久再晒出跟「雙林閨蜜」林熙蕾、林心如去日本旅行的影片，素顏上陣的「3大人妻」同樣身材Fit到漏，更大方晒出3人「同床共枕」的靚相，凍齡靚樣似足大學生！
舒淇（左起）、林熙蕾及林心如凍齡有術，既使素顏都冇有怕！
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