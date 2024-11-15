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志田音音推寫真月曆
曾出演《幪面超人GEATS》的26歲日本索女志田音音樣靚身材正，加上甜到漏的招牌笑容，向來深得粉絲歡心。還有一個多月就到2025年，她看準時機推出新一年的寫真月曆吸金，日前親自現身宣傳。
此外，音音9月底首度來港出席活動後，落實明年1月再來港舉行首次粉絲見面會，屆時她將與粉絲互動，大玩遊戲交流。
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