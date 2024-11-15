闖禍恐入雪櫃 篠原涼子大仔優汰 涉胸襲受查

日劇天后篠原涼子的16歲大仔市村優汰，早前跟隨父母腳步入行，卻驚爆萬聖節前一晚夜蒲闖禍，疑伸鹹豬手胸襲外籍女子！雖然事後獲放生，但恐怕已令其星途蒙上污點。

51歲的篠原涼子於2021年與前夫市村正親離婚，結束16年婚姻。兩人育有兩名兒子，16歲大仔市村優汰近年繼承父母衣鉢加入演藝圈，仍是高中生的他，昨日卻驚爆捲入非禮風波，疑伸出鹹豬手非禮一名外籍女性，被帶至執法部門問話。

未成年獲放生 據報事發於10月30日、萬聖節前一晚，一名外籍女子在東京港區的一家便利商店內，報稱遭陌生男子隔着衣物非禮，觸摸其胸部。執法人員接報到場，發現疑犯是篠原涼子的大仔優汰。優汰接受調查時，曾被懷疑未成年飲酒，但接受酒精測試後證實清白。他事後表現後悔，而有關方面考慮到他仍未成年，故最終沒有落案起訴，只對他作口頭警告。

優汰所屬事務所承認報道屬實，指當晚優汰看到路上一對陌生情侶，便把手放在女方肩上，強調他當晚沒有飲酒，並已為其鹵莽行為深切反省。出事前，優汰曾在社交網公開萬聖節扮嘢照，但現已全部刪除。雖然他獲受害人放生，但事件已令其形象大受打擊，恐怕面臨被踢入雪櫃，停工洗底的下場。