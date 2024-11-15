暢所欲玄：十二生肖運程：兔

生肖屬兔的朋友於蛇年，運程一般般，因為有3粒凶星，而這些凶星是同平常生活有關，令生活帶來不便。但在事業錢財上，運程又有一個非常好運的大吉星，祿勳星。

乙巳蛇年之乙木得祿在卯，所以卯兔就是乙木之祿位。祿是指官職之薪酬，也會在職場上加強功勳，財祿薪酬有功勳，工作權力有勳爵，這就是祿勳星為屬兔朋友帶來的好運。

吊客凶星，就是不太適合去殯葬有關之儀式，如果去了，會影響鬱悶之心結。悲傷的情緒影響睡眠質素，所以可免則免。若然非去不可，可以帶備百解一張，儀式完畢，再用百解掃身。

天狗凶星，大忌觀看日食月食，天狗食日和食月，影響人的運程，在這段時間，力量特別大。觀賞日食月食，雖是天文現象，很多人喜歡，屬兔的朋友不宜觀看為佳，免於影響運程。

災煞是三煞中力量最強之煞星，金木交戰而引起的災煞，最危險的。

尤以窗外的正東方、東南方與東北方有動土，這是三煞大忌動土，容易引起健康問題。如果家中，正東方想移動家具的，建議2026年才做。東方三煞沒有動土與變動，毋須憂慮三煞了。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅