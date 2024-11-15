藝人鞏姿希曾在無綫娛樂新聞台擔任主播，目前則主要在處境劇《愛．回家之開心速遞》客串演出。她不時透過社交網分享生活點滴，日前上載一張與外賣平台客服對話的截圖炮轟：「真係幾得意，其中兩樣嘢冇送到嚟，Send咗Email冇回覆，再問話過咗24小時唔可以退款。真係一個好好嘅教訓，以後唔會再用。」