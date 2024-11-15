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沈月採購物資派糧
沈月人美心善，負責採購之餘還親自搬物資。
「最美星二代」沈月近日現身馬來西亞，與閨蜜兼當地雪蘭莪公主東姑扎塔莎齊齊行善，分派食物幫助弱勢社群。她事前特意在港採購食品，然後運往馬國派發，當中包括麵包、橙及飲用水等，她與好友落手落腳搬運物資，並與受惠者面談打氣。
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