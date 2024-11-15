蔡思貝赤裸剖白 難擺脫低谷

無綫視后蔡思貝、余文樂、姜皓文（黑仔）及林盛斌（Bob）分別到不同國家拍攝台慶綜藝節目《與天地對話》，昨日舉行記者會，黑仔和余文樂因有工作在身而未能參與，但亦有拍片支持。黑仔去南也門，余文樂去昆士蘭大堡礁，蔡思貝和Bob則分別去索科特拉島和北領地紅土地區。

余文樂喜獲新寵 思貝指該島靚到似天堂，所以分外開心，工作人員笑指是第一次看到她發自內心地笑。她在節目中將赤裸地分享心底話，自爆拍攝時不停「捽手指」，顯得焦慮緊張。她透露當中說到入行的心路歷程，在鏡頭前忍不住落淚，攝影師隔着耳機亦受她觸動。問到為何如此感觸，她說：「人與人之間嘅關係，到發生一啲事，點去為自己定位，唔係三言兩語可以講到。」她自言曾處於低谷，問到是否已走出谷底？她說：「人生好多低谷同困難，困難不斷有。」

至於Bob笑指節目最深體會是見到雙下巴，現時首要減肥，而節目談及自己做得不好及後悔的事，不禁說到流淚，又指會開名大爆有DJ看不起及整蠱他的往事。另外，前日生日的余文樂在社交平台限時動態分享與小朋友的玩樂照，更指是自己的新寵，雖然只見大手拖小手，但一樣溫馨。