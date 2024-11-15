獨家訪問：「星」級結婚周年多花樣 林峯鑽石冧妻 余香凝收「人肉速遞」

藝人林峯與余香凝近日各自迎來結婚周年，不約而同在社交平台放閃！出名寵妻的林峯送上鑽石鏈表愛意，余香凝則獲老公「人肉速遞」，赴台灣為正在當地開工的她提前慶祝，認真Sweet爆。

林峯近日忙於籌備演唱會及電影拍攝，依然不忘結婚5周年紀念，與老婆張馨月慶祝，更送上鑽石鏈。他在社交平台上載放閃照，冧爆配文：「有你、有娃、有愛、有家，Happy 5th Anniversary」，閃盲網民！除了有兩口子面貼面的蜜照外，還有與囡囡一家三口的合照，相中見女兒錫錫阿峯臉珠，幸福滿瀉。另外，阿峯日前與好兄弟胡子彤及DJ黃正宜一起拍廣告，大晒香港情懷，阿峯的搞笑演繹及極具張力的武打場面，令廣告更為精彩。

感激100分老公 而影后余香凝目前身在台灣拍戲，結婚4周年被迫與老公分隔兩地，她翻出當年拍攝婚照時的短片回味，片中見老公孭起她，大擺各式搞笑甫士。余香凝受訪時直言感激上天賜了這位100分老公給她：「佢對我嘅事業係理解同全力支持，好似今次我要喺台灣留個幾月，佢就做帶女洪郎，早排帶咗大女專登飛過嚟陪我幾日。今年發生咗好多事，好壞參半，婆婆嘅離開令我同媽咪都好唔開心，老公就負責喺旁邊開解，陪我哋走過好悲傷嘅日子。佢真係好好，我會珍惜佢，希望我哋攜手到白頭啦。」