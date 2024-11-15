藝人袁詠儀（靚靚）多年來刻意減產，專注照顧家庭，與老公張智霖及兒子張慕童（魔童）一家3口其樂融融。轉眼間魔童已長大成人，近日迎來18歲生日，靚靚在社交網發文為他慶生，除了分享多張蛋糕及長壽麵照片，還公開魔童兒時與父母的合照。靚靚許願兒子健康及快樂，相當溫馨。