11月15日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月15日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
袁詠儀賀魔童成年
藝人袁詠儀（靚靚）多年來刻意減產，專注照顧家庭，與老公張智霖及兒子張慕童（魔童）一家3口其樂融融。轉眼間魔童已長大成人，近日迎來18歲生日，靚靚在社交網發文為他慶生，除了分享多張蛋糕及長壽麵照片，還公開魔童兒時與父母的合照。靚靚許願兒子健康及快樂，相當溫馨。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241115-1115_00282_054/袁詠儀賀魔童成年
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc