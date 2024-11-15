獨家專訪：不後悔停工生B 陳嘉慧Ready復出 演肥師奶照殺

無綫小花陳嘉慧早前暫別幕前結婚生仔，現已準備隨時復出。曾被力捧為「女一」的她揚言只要有好角色，不介意降呢做女配角，就算演肥師奶亦無任歡迎。她不後悔生B，坦言成為辣媽是夢寐以求的事。

現年28歲的陳嘉慧曾是最快上位女藝人，2018年入行，2021年已在《愛上我的衰神》升呢女一。處於事業上升期的她去年卻煞停工作，完成兩件人生大事——結婚及生仔，令人始料不及。休息逾年後，女神終於歸位，並宣布全面回歸幕前。

陳嘉慧受訪時表示從未想過婚後當少奶奶，跟老公早有共識：「佢話你想拍劇就拍劇啦！（拍親熱戲使唔使備案？）要，婚前做乜我都會備案，何況佢依家係我老公，要尊重佢。（作為人母，拍戲會畀界線自己？）又冇，我未遇到好暴露嘅戲，而且人哋都未必用我，所以唔擔心，咩角色都想試。」

為老公闢謠 談及不少小花在她休息期間伺機上位，她大有機會降呢變配角，對此，陳嘉慧揚言不介意，最重要有戲可演，甚至演肥師奶也樂意：「我冇理由一世做少女，叫我演16、17歲都尷尬。我心態好佛系，如果大家認為我係肥師奶，咁我咪做個靚師奶囉！」至於會否覺得結婚生仔犧牲大？她笑言早生有着數：「我唔覺得係放低一切，緣分到就到，我努力管理吓身材，依然可以復出幕前，但如果40歲先生仔，反而冇心力投放我嘅事業，可能會退居幕後。我唔想太遲結婚，成為辣媽係我夢寐以求嘅事。」

提到外界對其老公的背景有不少傳言，陳嘉慧代為澄清：「首先，我冇大老公5年，我哋係同年；第二，佢係香港人，喺深圳擺酒只為方便內地住嘅長輩；第三，佢唔係傳聞中咁有錢，只係普通人，佢喺劍橋大學法律同商業系畢業，自己創業做生意。（話你老公以前經常夜蒲好花弗？）嗰啲相係佢大學時期搞活動嘅相，係正常社交。」