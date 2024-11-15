網民力數3宗罪 保錡言行低俗 拖垮蒙嘉慧出山作

組合ERROR成員保錡近日與蒙嘉慧主持日本旅遊節目，卻狂玩低俗，竟向當地小朋友大講AV用語，被網民力數3宗罪，炮轟他影衰香港人！

藝人蒙嘉慧近日「出山」，與陳海寧及ERROR成員保錡合作主持日本旅遊節目，保錡因多次表現低俗遭網民怒轟，力數他3宗罪！第一，保錡去劍術學校練劍時，當地小朋友為他綁好制服，他竟然用日文大講AV用語：「Kimochi（舒服）」、「iku（去了）」、「Yamate（不要）」等，嚇得小朋友即時後退兼露出不安表情。

其次，眾人去到民宿牽羊散步時，保錡見眼前有兩隻羊，忽然問道：「一個問題，呢個世界得番我同你……」陳海寧搶答：「都唔會！」保錡再補充：「好簡單嘅問題啫，一係我強姦你，一係你殺咗我。」拍檔聽過後都不懂反應，直言不敢相信自己的耳朵：「你強姦我？」明顯感到受冒犯。第三，保錡想問負責人是否為免繁殖而刻意分開兩隻羊，因不諳日文，他竟對住幾位日本女士做出羅志祥的招牌「空幹」動作，抖動下身，對方明白其意思，即用手做出交叉動作拒答，場面極度尷尬。

社交網跪低認錯 網民直指保錡種種失禮舉動影衰香港人，更狠批他「一粒老鼠屎拖垮成個節目」，對此，保錡在社交網限時動態發文：「錯就認，打就企定，對唔住大家，我係做得唔好。」之後他稱自己愛搞笑，指「搞笑真的不簡單」，結果再被網民狙擊：「好鍾意搞笑好鍾意搞笑！成個節目咪畀你搞彎晒囉！你啲笑仲要唔好笑，係低級趣味呀！」他回覆：「收到，會學習如何高級趣味，感謝大家留意節目。」