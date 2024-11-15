廖慧儀台慶企頭排 張曦雯瞓地玩火 辣舞誘男友

無綫花旦張曦雯以大師姐身份率領一班港姐為台慶排舞，預告會有性感舞步，她自爆在家跳給男友看，問男友可有把持不住？她說：「我做咩都吸引到佢！」至於憑劇集《黑色月光》人氣急升的廖慧儀，被安排企頭排。

張曦雯前晚偕廖慧儀、黃嘉雯及葉蒨文等現身電視城為《萬千星輝賀台慶》綵排，企正「C位」帶領大家排舞，她透露整個舞蹈長達6分鐘，會飛之餘更有火燄：「第一部分比較性感，中段就好Powerful，要玩火又喺地下性感跳舞，展現女性不同面向。」她自爆每天在家努力練習，問有否在男友面前跳？她說：「有。（吸引男友？）做咩都吸引到，掃地洗碗都吸引到，哈哈！（評價如何？）乜都話好，佢話隻舞好難。」她還試過叫男友一起練習，笑說：「我跳得好啲！」

預告遮紋身 廖慧儀則說當晚的服裝有機關，屆時要除去臍環，用衣服遮蓋腰間紋身。談到企頭排是否獲力捧？她表示真正位置未定，演出當日或有變動：「好平均，大家會輪流喺第一行出現，之後又返後面。」

另外，早前自爆有娛樂公司經理人開價50萬「飯局上房」的前港姐麥詩晴亦有參與綵排，直指訊息有侮辱性：「我哋公司行得正企得正，唔明點解有人覺得會做呢啲交易。」她發現對方曾向很多幕前甚至社交網「素人」埋手，其胞姊亦於幾年前收過對方訊息。

同場的應屆落選港姐吳芷靖揚言未收過飯局邀請：「淨係收過電話問我借唔借錢，可能我唔出名。」暫未獲安排工作的她直認很想拍劇，談及早前與同屆亞軍梁嘉莹爆是非，她叫大家不用再關注，即使將來碰面也不尷尬。