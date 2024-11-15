中娛星動：小三污名難除 被轟戀愛腦 娜扎撻着小生張雲龍 香閨過夜

內地新疆美女娜扎曾捲入男星徐開騁與女友張天愛感情中，無辜成為「小三」，昨日她與小生張雲龍爆出戀情，男方不下一次到其香閨過夜！雖然有粉絲力撐他們官宣戀情，但情路坎坷的娜扎難甩小三之名，更被狠批是戀愛腦，不專心工作，面臨脫粉潮。

內地頂流女星娜扎星途順遂，演出多部電影、電視作品，同時亦是不少品牌商的寵兒。不過其感情路卻相當坎坷，除了早年疑似介入藝人張翰與鄭爽的感情外，2022年更「誤撻」內地小生徐開騁兼過夜，其後竟被男方多年女友、女星張天愛公開錄音檔怒爆徐開騁出軌，娜扎當刻才驚覺自己意外成為「小三」，雖然急急斬纜，但相隔多時仍難甩「小三」污名。昨日娜扎再爆新戀情，曾與她合作綜藝節目的內地小生張雲龍，被內地媒體拍得兩次深夜到訪女方家中，更過夜至翌日才離開。從影片可見，娜扎頭戴黑色棒球帽，穿黑色上衣及孭背囊，她先偕助理一同回家，沒多久助理下樓離開，此時穿綠色衫的張雲龍現身，並隨助理上樓，至翌日中午才離開。相隔數天後，娜扎帶着愛犬跟助理回家，隨後張雲龍再次到訪其香閨。

拍節目捉蜜蜂護愛洩蜜 事件即時在熱搜登頂，二人過往的情史亦統統被翻出。有粉絲同情娜扎情路坎坷，留言指：「她現年32歲，難道大家指望她一世不戀愛、不結婚？」不少網民亦指她與張雲龍相當合襯，並催促工作室盡快官宣戀情。不過亦有人不看好他們，並狠批娜扎「戀愛腦」，不專心事業：「上次休息一個月也是戀愛，這次也是，姐一休息就是戀愛」、「出來闢謠！如果真的，那就脫粉不見了。」

張雲龍憑綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，早兩年被拍得與電視劇《最遙遠的距離》女拍檔鍾楚曦共處女方家中4天而傳出戀情，期間張雲龍更穿着睡衣親自為女方下廚，相當甜蜜。相信娜扎與張雲龍是今年一同拍攝綜藝節目《旅行任意門》擦出愛火，他們在節目中的互動相當有愛，張雲龍對她呵護有加，有次拍外景時有蜜蜂纏着娜扎，她嚇得左閃右避，張雲龍竟徒手捉走蜜蜂，護花情切。而張雲龍受訪時曾大讚娜扎非常漂亮，但就欠缺自信。其實早於2011年，張雲龍已被發現在社交網自爆見到一位讓他印象難忘的新疆美女，當時有網民猜測正是娜扎。