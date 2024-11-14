巡迴見面會新加坡揭幕 Lisa短褲仔辣舞 「股」惑響頭炮

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa，大前日在新加坡舉行粉絲見面會，以性感戰衣露半股熱舞，辣㷫全場，為亞洲巡迴騷打響頭炮。她於9日內走勻5城市，並會於下周二強勢襲港！

Lisa自立門戶後，搶先隊友一步展開首個Solo亞洲巡迴粉絲見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024》，本周一在新加坡舉行首站，以火辣戰衣熱舞跳唱《Rockstar》、《New Woman》及《Moonlit Floor》等Solo歌曲。身穿熱褲的她，轉身時更露出半股施誘，辣㷫全場粉絲！

除了遊戲環節，她又即場試食咖央多士及海南雞飯等地道美食，並送出簽名Tee，惹來台下粉絲爭奪。Lisa應要求表演她最拿手的「螃蟹舞」，台下即時起哄，之後走近台邊為粉絲簽名。

期間她分享近況，透露已完成個人專輯的錄音，並不忘宣傳參演的首部美劇《白蓮會3》。

Jennie抱B送嫁 首站結束後，Lisa前日在社交網分享見面會靚相，答謝粉絲支持，昨日則移師家鄉泰國曼谷舉行第2站演出，之後將走訪印尼雅加達及台灣高雄，並於下周二強勢襲港會粉絲。

至於Lisa隊友Jennie近日參加好友的婚禮，她在大合照時抱着身旁賓客的BB，露出燦爛笑容；而紅星宋慧喬、金高恩與邊佑錫等亦有到賀。