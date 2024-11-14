暢所欲玄：不宜深交的面相特徵

俗話有云：「相由心生」，人的面相反映其性格、人品。有人宅心仁厚，就顯得慈眉善目；有人居心叵測，自然顯得尖酸刻薄。

正如古人所說：「人可不可深交，一眼能識破。」下面一起看看那些不可深交的人，有甚麼面相特徵？

1.天生口鼻歪斜：相書有云：「口鼻歪斜，心術不正。」鼻子明顯歪斜的人，說話容易口不對心、搬弄是非，期望得到別人的認可，或從中取利，分不清為人大義。碰到這樣的人一定要提高警惕，不可深交。

2.唇薄話多：嘴唇的形狀和厚度是判斷一個人性格和命運的重要特徵之一。唇薄之人多薄情寡義，容易出口傷人，且行事好獨斷專行，行為浮誇，好出風頭。

3.眼神飄浮不定：眼睛是心靈窗戶，眼睛最能看出一個人的內心和人品。如果一個人的眼神總是飄忽不定，或不由自主的躲閃，則心眼非常多，凡事喜歡斤斤計較，或在背後做損人的事情，最好遠離。

4.動作輕佻：

正如曾國藩所言：「說話不隨意，舉止不輕佻，若遠若近，不親不疏。」習慣於動作輕佻、言語輕浮的人，均不值得深交。

玄學名師黃楚淇