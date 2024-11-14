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梁諾妍接受老公有「第三者」
藝人洪永城與梁諾妍婚後依然恩愛，育有一對囡囡，最近兩人為參加馬拉松賽事練跑，但夫妻之間卻頻頻有「電燈膽」楊潮凱出現，而梁諾妍亦默許這位「第三者」出現，更在社交網為老公與楊潮凱「放閃」，貼出二人「大叔的愛」摸手搞笑相片，她說：「癡癡呆呆，一齊跑步，十分有愛（我係指洪永城同楊潮凱）。」
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