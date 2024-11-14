家屬斥博流量 影響先人 李玟墓地遭擅闖直播

已故天后李玟（CoCo）位於武漢石門峰紀念公園的墓地，近日被指周邊雜草叢生，而印有「紀念李玟」字樣的台柱被遮擋，下方擺放的鮮花亦凌亂不堪，似足被隨意丟棄，令眾多粉絲心痛不已，同時有指墓地將進行改造施工。

李玟二家姐李思林向本報表示得知墓地改造一事，更揭有人擅闖墓地開Live博流量：「墓園嘅安排我哋作為家人只能夠附和，佢哋解釋過，之前有人擅自闖進墓園到銅像同墓地上做直播、拍照，非常影響先人。考慮讓CoCo有寧靜同私隱而將樓梯改善亦屬合理，作為家人，墓地的確不應該作為做直播嘅背景，影響先人安寧，更加唔想睇到因為博流量去做直播而有人受傷。」

發聲明否認享特權 李玟全球歌迷會亦就此事發聲明，指根據墓園建議，近期將對李玟墓地周邊景觀台階改造，與墓地形成自然隔離，給逝者安靜環境。另外，有關李玟在墓園的第二期紀念展已結束，後續長期展覽正在籌備中。歌迷會亦針對近期不實聲音作說明，當中提到李玟長眠的石門峰紀念公園是對公眾開放的商業公墓，所有人都有資格購買墓地。李玟的墓地位於紀念公園公共安葬區域，墓地申請流程合法合規，四周亦在普通墓地並無特殊。在該區域內安葬並立像的還有其他文化藝術名人、院士及武漢當地學者。李玟家族選此地除了因在當地較有名，公園亦以生態環境優美、以藝術詮釋生命著稱。

歌迷會又澄清指李玟是他們的「家人」，他們只會在忌日、清明及屬於李玟的各類紀念日才前往祭拜，續指今次是全球歌迷會第1次及最後1次針對此事作說明，若有人故意歪曲事實捏造謠言、對李玟名譽造成損害，將受到法律追究。