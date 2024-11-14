搵視帝借運抽大獎 龔嘉欣圓夢變魔術 孖陳懿德玩性感

無綫《萬千星輝賀台慶》將在本月19日舉行，一眾藝人近日正積極為演出綵排，參與魔術表演的龔嘉欣笑言夢想成真，預告會以性感助手打扮示人，又表示要向兩位幸運視帝黎耀祥及陳豪借運，於台慶抽大獎。

無綫花旦龔嘉欣、陳懿德、羅毓儀及何泳芍等昨日齊集電視城，為《萬千星輝賀台慶》排練。龔嘉欣笑言苦候多年終於夢想成真，擔任魔術師助手：「一直都好想參加魔術表演，覺得自己身形好適合魔術表演，例如飛起。」她透露屆時會穿短裙演出，又自爆已跟黎耀祥請教抽獎心得，對方表示有運便可，故打算向他和陳豪兩位幸運男神借運，希望抽中台慶大獎。至於首次跟嘉欣合作的陳懿德亦透露屆時會以性感低胸裙示人，嘉欣大讚她有本錢，不妨考慮穿得更性感。

羅毓儀江嘉敏組「4朵金花」 至於當晚負責表演舞蹈的羅毓儀獲安排企「C位」，她坦言有壓力，透露屆時會跟林凱恩、鄺潔楹及江嘉敏扮演「4朵金花」，擔心跳得不好影響大家。林凱恩則表示她們是歡樂版，已做足功課參考當年4朵金花的演出。問到台慶抽大獎有否信心？她笑言加入公司將近10年，只抽中過充電器，羅毓儀就表示抱樂觀態度：「希望在明天。」

至於何泳芍表示很羨慕其他女藝人於表演中跟男藝人互動，大呻唯獨自己沒有福利：「我今次只係負責鬧人，其他女仔有得抱抱！」又自爆螢幕初吻仍在，想盡快送出去。