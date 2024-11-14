中娛星動：Baby蒲頭為新劇熱身 黃曉明唔陪葉珂產檢 心煩買醉

內地男星黃曉明的網紅女友葉珂近日傳懷孕，現身醫院疑進行產檢時，卻只得閨蜜陪伴，曉明冇影之餘，還被拍得深宵買醉，借酒解千愁！反觀曉明前妻Angelababy突蒲頭晒靚相，為重返幕前做好準備。

黃曉明認愛後一石激起千層浪，新歡葉珂被指狂花曉明逾千萬元，她難忍黑歷史被翻，斷言退出社交網，而心煩的曉明至今還未為女友解畫。傳懷孕的葉珂近日再被拍得現身醫院，疑進行產檢，見她小腹微隆，惟只得閨蜜陪伴在側，全程未見曉明蹤影。

要友人攙扶 照片在網上瘋傳，網民紛紛追問：「曉明去哪兒？」剛巧曉明被拍得深宵與朋友聚餐，離開時飲到爛醉，雙眼朦朧，要友人攙扶上車，似借酒澆愁，引發網民無限聯想。

曉明新歡是非多多，前妻Angelababy則事業現曙光！去年她因欣賞「19禁」騷而傳遭內地封殺，工作量直線下降，直至早前才傳出主演古裝劇《相思令》獲得官方發行許可，似終於解封。

Baby時隔多日，前日突然在社交網蒲頭，上載多張以月亮為背景的靚相，連環發文：「嘀嘀冒個泡」、「想念大家」、「看到大家的好吃的啦！都要好好吃飯。」、「希望你們天天開心呀！」不停訴說思念之情，又與粉絲互動，網民猜測可能是《相》劇即將開播，她才突然發文吸引注意，但無論如何，粉絲見到她都非常開心，希望她早日重返幕前。