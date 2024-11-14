MIRROR霸佔「叱咤喜愛男歌手」 炎明熹零Job照爭獎 李幸倪「落區」拉票

「樂壇小天后」炎明熹疑因合約問題遭無綫雪藏，幕前工作幾乎停擺，但在最新公布的「叱咤我最喜愛的女歌手」入圍名單中仍然榜上有名，與大熱李幸倪有得揮。至於男歌手方面是MIRROR天下，15強中佔了7席，變相內鬥。

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚在亞博舉行，首輪投票賽果昨日公開，當中「我最喜愛的男歌手」15強，自然是男團MIRROR的天下，總共有7名成員入圍，包括姜濤、Anson Lo、Ian、Anson Kong、Edan、Jeremy及Jer。而上屆得主張敬軒當然佔一席位，其餘入圍歌手包括林家謙、林峯、洪嘉豪、馮允謙、魏浚笙及周殷廷等。女歌手方面，15強包括李幸倪（Gin Lee）、AGA、陳蕾、陳凱詠、炎明熹、鄧麗欣、Kiri T、Marf、Nancy Kwai、Serrini、sica、阿正、雲浩影及麗英。至於組合方面，入圍名包括單MIRROR、Twins、COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk及P1X3L等。

或無緣現身頒獎禮 但當中炎明熹（Gigi）入圍爭獎最令人始料不及，因合約問題，她數個月來零工作，但如今竟成為唯一入圍的無綫歌手，有網民更指她是大熱Gin Lee的勁敵，不過，即使Gigi最終打入5強，亦未必有機會現身頒獎禮。不過，Gigi亦透過社交網貼出新相間接拉票，還發文逐張照片解說，先是與大海合照，又扮正經傾生意，她捧着花盆的背影照更被粉絲笑指似電影《這個殺手不太冷》及《回魂夜》的海報。

而另一大熱Gin Lee日前應邀走訪大學校園，化身樂隊成員跟學生打成一片，期間她首次現場獻唱新歌《可惜我們沒有》拉票，更藉着歌曲《新牌仔》鼓勵大家：「記得要保持新牌仔嘅學習心態，遇到困難都唔好氣餒，有夢想就要去追。」

Gin Lee到校園獻唱，藉歌聲鼓勵學生。