娛圈單打：又一韓星自殺亡 蔚然成風真心寒

2024年已屆年尾，依然冇乜好消息傳來。曾參演金秀賢名作《懷抱太陽的月亮》的南韓男星宋再臨驚傳噩耗，倒斃家中，警方證實為自殺，現場檢有遺書，終年39歲。宋再臨雖然不屬大紅大紫級別，但幕前演出不斷，人們都不知其自殺原因，只能在心中長留遺憾。

宋再臨生前最後一套電視劇為兩個月前播畢的《于氏王后》，因為男女主角池昌旭、鄭柔美有激情露肉演出而成為熱話，想不到卻成遺作。據身邊好友透露，宋生前並無異樣，一樣笑面迎人，以致朋友一時間無法接受事實。

唉，都話明星表面風光，陰暗面往往不為人所知。事實上，南韓演藝圈自殺風氣極盛，歷年來自殺殞落的一二三四線明星不知凡幾。屈指一數，去年底有涉毒大叔李善均自殺身亡，轟動一時；另外，具荷拉、雪莉、河智苑胞弟田汰遂、SHINee主音金鐘鉉、f(x)前成員崔真理、ASTRO成員文彬等，俱是近年輕生的年輕明星。

咪睇韓流橫掃全球，看似機遇處處，其實競爭大，壓力亦十分大，能夠走紅者只係冰山一角；加上娛樂圈潛規則多多，稍一不慎，真係會被逼上絕路。再講，南韓一直係自殺率高企嘅國家，早在十餘年前已有統計，大韓民國自殺率位居全球第二，僅次於立陶宛，大多數跟經濟、社會地位等原因有關。

而且自殺真係會傳染，尤其名人自殺效應驚人，當地曾有統計發現，11宗名人自殺案件中，有3宗導致人口自殺率上升。點都好，「一死了之」只會為在生嘅人留下永不磨滅嘅傷痛，希望唔好再有人自尋短見啦。