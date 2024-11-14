獨家訪問：型男3人組現身被圍 馬國明攝時間行善 丁子朗擬義賣畫作

視帝馬國明日前跟無綫小生丁子朗及朱敏瀚到珠海出席活動，3位型男甫落車已被包圍，馬國明即席高歌，不少人讚他愈來愈靚仔，娶得靚老婆湯洛雯的他更被網民笑是「飲得靚湯多」。而丁子朗善心爆棚，希望義賣畫作幫助小朋友。

無綫視帝馬國明昨日接受本報獨家訪問，他坦言很開心新劇《夫妻的博弈》劇組容許他抽時間接Job賺外快：「今次呢個係慈善活動，主要幫助自閉症小朋友，佢哋叫『來自星星』小朋友，活動藉着音樂、畫畫啟發佢哋，希望每個小朋友都健康快樂成長，慈善嘢一啲都唔怕做多，好有意義。」說到他與高海寧擔正的賀歲片剛拍竣，他說：「前晚拍完最後一組，之後我同高Ling漏夜去深圳開劇。」

朱敏瀚新劇延拍 而朱敏瀚穿着西裝官仔骨骨到場，問他為何要穿樽領衫，他說：「因為借咗套西裝，咁襯得最靚都係呢件衫，好在嗰日有啲風，唔係好熱。成個過程都好開心，幾難忘係落車後我哋要行一段路先到會場，但沿路都被Fans包圍住，感覺大家都好熱情，尤其是馬國明嘅號召力好強，希望之後可以多啲一齊登台。」問他何時開劇，他說：「我嘅拍攝一路延期，本來8月開劇，暫定要去到明年初先開，年頭亦應該會有劇上，所以都好期待。」

至於丁子朗亦不諱言接了的劇集延期拍攝，他說：「套劇睇咗劇本，不過會之後先拍，而珠海活動最開心係關懷特殊兒童嘅畫畫活動，我自己超鍾意畫畫，所以好開心，（有冇現場同小朋友一齊畫？）好可惜冇啊！因為小朋友畫畫需時，但係我都有提議可以義賣我啲畫幫佢哋，或者送畀佢哋。」相當有善心。