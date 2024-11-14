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趙薇耍「花」招暗藏玄機
趙薇
內地女星趙薇被封殺兩年多，行蹤成謎，但她不時更新社交網，上一次有動靜是今年5月在限時動態上載短片，內容與寧波車、喇嘛有關，但未幾又急急刪掉。她近日再次更新社交網，上載疑與宗教有關的圖片，留言只附上花朵圖案，未知有何含意。她發文約13小時獲得1,955個點讚，不少粉絲都留言表示想念她。
神隱的趙薇更新社交網，但圖文意思難以參透。
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