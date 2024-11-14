獨家消息：趙麗穎秘密開工 日踩16小時 易烊千璽再接巨製 登船出征搵命博

內地影壇新貴易烊千璽將接拍大型海戰電影，近日積極為新片作準備，同片還有在「飛天獎」及「金鷹獎」摘下視后的趙麗穎。該片大場口極多，兩人要面對體能及耐力大考驗，而劇組早前在泉州拍攝時更遇上極惡劣天氣，兩艘戰船被吹毀，導演鄭保瑞更拍到暴瘦，拍攝相當艱苦！

內地男星易烊千璽憑《長津湖》系列電影以及名導張藝謀的《滿江紅》，在影壇發展愈來愈暢旺，有指他將加盟正在內地拍攝的巨製電影《澎湖海戰》。該片以1683年福建水師提督施琅在澎湖海域與明鄭水軍對戰為背景，屬大型海戰電影，已進組的包括王學圻、杜江等，為「大男主」電影，角色甚有發揮。

易烊千璽早前憑電影《小小的我》獲得今年東京國際電影節主競賽單元「觀眾獎」，日本知名導演岩井俊二特別發文讚賞：「了不起的才華！」早前他獲邀為官媒訪談節目《十年‧拾光》任嘉賓，指他們這一代演員敢想敢做。今次他接下如此大製作的《澎》片，當然不敢怠慢，事前做了不少資料搜集及準備工夫，務求能把角色演繹得最好！

救護車片場戒備 有指該片唯一女主角是剛在內地多個大型頒獎禮奪視后的趙麗穎，日前拍攝劇集《造城者》的她，上月在無錫秘密開工，由於《澎》片之前受颱風影響，故趙麗穎入組時拍攝時間較密集，經常要一日連踩16小時，難得她毫無怨言，表現專業。該片在內地備受重視，故劇組全方位保密拍攝，台前幕後亦簽了保密協議，一切要秘密進行，但鑑於拍攝地大多是戶外，難免有些場景照流出，而趙麗穎工作室日前就在社交網上載一張她的剪影照，雖沒有明言是甚麼時候所拍，但依照其髮髻造型，應是在無錫開工時留影。

《澎》片由電影《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞主理，他與電影出品人兼總製片人王海峰曾合作電影《西遊記‧女兒國》。今次的電影製作計劃巨大，在泉州及無錫均有大型實景，更有近30艘戰船供拍攝之用，台前幕後人員達1,600人，對於未曾拍過如此大型海戰電影的鄭導來說，可謂重大挑戰。總製片人王海峰受訪時直言拍攝初期困難重重：「喺泉州一站，天氣熱到成40幾度，每日都有好多工作人員中暑，我哋亦安排咗兩架救護車喺拍攝現場。除咗好熱，我哋仲遇過大颱風，吹冧咗2艘戰船，鄭導面對住咁多問題，真係好棘手。佢拍咗百幾日，只係休息過兩日，黑咗同瘦咗好多。」